Все о сексе и отношениях :)Затяни корсет потуже Осиная (от слова "оса", а не "осина") снова в моде! Вернее, всегда в моде. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСЗСергей ЗюкинПомогает тем, у кого груди маловаты...🤥RRosomahaЕсли не мешает дышать, да ради бога, только всё это носится под одеждой, по мне так в праздные дни просто морока, пока шнурочки лямочки всё затянет, а к ночи разшнурует....маета однакоДЕДенис ЕфремовДевчонки супер...Комментировать
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