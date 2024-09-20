В Челябинске запустили новый автобусный маршрут

В Челябинске начал работу новый автобусный маршрут. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», автобус №76 «Квартал у озера – ЧЭМК» запущен с 20 сентября и будет работать по регулируемому тарифу.