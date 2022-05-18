США и ЕС хотят задействовать экспортный контроль для санкций не только против России

Коммерсантъ США и Евросоюз (ЕС) хотят «синхронизировать» режимы экспортного контроля, чтобы использовать его для введения торгово-экономических санкций не только против России, но и против других стран, сообщила министр торговли США Джина Раймондо.
Коммерсантъ США и Евросоюз (ЕС) хотят «синхронизировать» режимы экспортного контроля, чтобы использовать его для введения торгово-экономических санкций не только против России, но и против других стран, сообщила министр торговли США Джина Раймондо.
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