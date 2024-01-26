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В Новосибирской области увековечили память павшего на СВО Александра Афанасьева

В Новосибирской области увековечили память павшего на СВО Александра Афанасьева

Мемориальную доску установили на фасаде школы, где когда-то учился сибиряк, в годовщину его гибели.В четверг, 25 января, на фасаде школы №9 города Куйбышева Новосибирской области открыли мемориальную доску памяти Александра Афанасьева.

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