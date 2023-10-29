Театр Российской Армии с успехом продолжает показ спектакля «Одноклассники» по пьесе Юрия Полякова

Старшему поколению интересно будет посмотреть этот спектакль, чтобы вспомнить лихие девяностые. А молодым зрителям — чтобы осознать, что юность скоротечна, и чтобы увидеть, во что может превратить тебя жизнь и постараться не совершить в будущем каких-то опрометчивых шагов!https://argumenti.