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Закон и Порядок

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Театр Российской Армии с успехом продолжает показ спектакля «Одноклассники» по пьесе Юрия Полякова

Театр Российской Армии с успехом продолжает показ спектакля «Одноклассники» по пьесе Юрия Полякова

Старшему поколению интересно будет посмотреть этот спектакль, чтобы вспомнить лихие девяностые. А молодым зрителям — чтобы осознать, что юность скоротечна, и чтобы увидеть, во что может превратить тебя жизнь и постараться не совершить в будущем каких-то опрометчивых шагов!https://argumenti.

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