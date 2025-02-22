Намаз в храме: Протоиерей Андрей Ткачёв объяснил смысл провокации ДУМ РФ

Да всё же понятно, чего ж...й вертим!

Юрий Белов

Истинному мусульманину и в голову не взбредёт впереться с намазом в Православный Храм . Зайти , постоять , послушать - заходи , стой и слушай . Наши - добрые . Как бы повели себя мусульмане - сделай нечто подобное христианин в мечети ? Этот персонаж - либо придурок , либо провокатор .