Царьград ФОТО: ЦАРЬГРАД Намаз в храме. ДУМ РФ разрешил мусульманам молиться в православных храмах.
Намаз в храме: Протоиерей Андрей Ткачёв объяснил смысл провокации ДУМ РФ
Комментарии
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Николай Гулевич
Да всё же понятно, чего ж...й вертим!
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10 час.
Юрий Белов
Истинному мусульманину и в голову не взбредёт впереться с намазом в Православный Храм . Зайти , постоять , послушать - заходи , стой и слушай . Наши - добрые . Как бы повели себя мусульмане - сделай нечто подобное христианин в мечети ? Этот персонаж - либо придурок , либо провокатор .
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8 час.
Владимир Игнатьев
Расстрелять...
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4 час.
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