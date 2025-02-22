СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Орлов
    Это на мои налоги  нравоучения вместо справедливости ктото себе теплую жизнь обеспечивает.?? ? А почему общественност...«Не разжигайте»: ...
  • Владимир Алтайцев
    И как всегда  против  России выступает одна бандеровская  шкура, радующаяся тому,что унижают  детей  России  иноземцы.«Не разжигайте»: ...
  • Владимир Алтайцев
    Смешнее не  будет, будет страшнее.«Не разжигайте»: ...

Намаз в храме: Протоиерей Андрей Ткачёв объяснил смысл провокации ДУМ РФ

Намаз в храме: Протоиерей Андрей Ткачёв объяснил смысл провокации ДУМ РФ

Царьград ФОТО: ЦАРЬГРАД Намаз в храме. ДУМ РФ разрешил мусульманам молиться в православных храмах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Гулевич
Да всё же понятно, чего ж...й вертим!
Ответить
10 час.
Юрий Белов
Истинному мусульманину и в голову не взбредёт впереться с намазом в Православный Храм . Зайти , постоять , послушать - заходи , стой и слушай . Наши - добрые . Как бы повели себя мусульмане - сделай нечто подобное христианин в мечети ? Этот персонаж - либо придурок , либо провокатор .
Ответить
8 час.
Владимир Игнатьев
Расстрелять...
Ответить
4 час.
наверх