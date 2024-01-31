Спецназ «Западной» группировки войск уничтожил самоходную установку ВСУ на Купянском направлении

В ходе ведения контрбатарейной борьбы станцией звукометрической разведки была засечена огневая позиция 155-мм орудия ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тульский десантник уничтожил более 100 украинских националистов с помощью FPV-дронов на Артёмовском направлении
- Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на Луганском направлении
- Военнослужащим группировки войск «Запад», отличившимся в зоне СВО, вручили боевые государственные награды на Купянском направлении
Свежие комментарии