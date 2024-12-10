Ноябрь в Архангельской области был аномально тёплым

Об этом заявили в Северном УГМС. На своем сайте они подробно расписали погоду прошедшего месяца.По словам специалистов, ноябрь на территории Архангельской области характеризовался аномально тёплой погодой.
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