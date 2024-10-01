Глава Венесуэлы рассказал о том, кто затевает госпереворот в Колумбии

Государственный переворот, который заговорщики планируют осуществить против президента Колумбии Густаво Петро, имеет одной из целей агрессию против Венесуэлы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, 30 сентября сообщает TeleSUR.
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