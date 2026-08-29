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Цены на подержанные Лады в США. ВАЗ 2006 года может стоить 25 тысяч долларов

Цены на подержанные Лады в США. ВАЗ 2006 года может стоить 25 тысяч долларов

Lada 2107 2006 года выставили на продажу в Калифорнии за 24900 долларов. По словам продавца, экземпляр в идеальном состоянии: у автомобиля всего около 70 тысяч километров пробега.

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