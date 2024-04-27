На Субботник становись! 💪💪💪 Сегодня, 27 апреля, в Новоаннинском проходит общегородской субботник.
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На Субботник становись! 💪💪💪 Сегодня, 27 апреля, в Новоаннинском проходит общегородской субботник.