А если Россия не сможет обеспечить технологическую независимость?

Мой настрой, в целом, очевиден, и он явно прослеживается по моим статьям на этом канале. Россия, наконец, поставлена в такие условия, что вероятность успешного развития её промышленности, как основы экономики и суверенитета, сильно возросла.
Мой настрой, в целом, очевиден, и он явно прослеживается по моим статьям на этом канале. Россия, наконец, поставлена в такие условия, что вероятность успешного развития её промышленности, как основы экономики и суверенитета, сильно возросла.
Свежие комментарии