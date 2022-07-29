Любопытно, однако

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А если Россия не сможет обеспечить технологическую независимость?

А если Россия не сможет обеспечить технологическую независимость?

Мой настрой, в целом, очевиден, и он явно прослеживается по моим статьям на этом канале. Россия, наконец, поставлена в такие условия, что вероятность успешного развития её промышленности, как основы экономики и суверенитета, сильно возросла.

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