ЭНЕРГИЯ ДНЯ 2 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на второе декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой код 949 =Благодарность – это Энергетический канал, через который Благодать входит в нашу Жизнь =Божественное сознание не меняется и не осуждает, оно всегда совершенное, Цельное и полное =Божественное чувство восприятия красоты спасает человека и спасает Человечество =Веруйте в свои силы, почувствуйте свою мощь, уловите свой безграничный потенциал = В каждого человека имплантировано множество ограничений мыслительной деятельности =В осуждении себя нет никакого смысла: обливая себя грязью, сложно стать чистым =Вот, даю тебе ключ, умей лишь повернуть его сколько раз указано, не больше и не меньше = Всякий раз, когда ты видишь несовершенство в Мире, помни, что это несовершенство в тебе =Всякое поверхностное знание считается неполным, искажённым, то есть ложью =Вы не понимаете, что вы потребляете свою Жизнь, что вы делаете её погоней за потреблением! =Детство вам даётся для ощущения бесконечной радости и спокойной защищённости =Для того, чтобы возвысить свой духовный Мир, нужно просто отказаться от зла =Думай о конце, думай о том конечном результате, к которому рано или поздно надо прийти =Если вы однажды поймёте, что всё меняется, вы ничего не будете пытаться удержать =Если вы хотите, чтобы Жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение =Если у других не получилось, это совсем не значит, что тебе не стоит попробовать =Если хотите улучшений в Жизни, найдите то, что нужно изменить внутри, и всё сбудется= Живи не в границах одного места или времени, где всё подвержено изменению и смерти, но во всей Вселенной = Жизнь - это любая форма, в которой воплощается бессмертное Духовное существо =Иногда сдержаться в течение минуты - это, значит, избежать раскаяния в течение ста дней =Когда вы возвращаетесь вспять по времени, вы делаете это, чтобы испытать эмоции =Любовь - это величайший дар в Жизни, она придаёт Жизни смысл, именно благодаря ей стоит жить = Мужчина должен найти правильную Цель в Жизни, а женщина - мужчину с правильной Целью = Мы сами создаём все свои переживания.