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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов награждён орденом «За доблестный труд»

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов награждён орденом «За доблестный труд»

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Константинова Владимира Андреевича — председателя Государственного совета Республики Крым», — говорится в тексте документа.

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