Die Welt: выступление Мерца в бундестаге обернулось катастрофой для ХДС

Выступление канцлера Германии в Бундестаге обернулось катастрофой для ХДС, сообщает Die Welt. Говоря о поражении в Саксонии-Анхальт, политик предпринял попытку «сгладить углы», заявив, что за оппозицию «не проголосовали 56%» немцев, при том, что партию самого Мерца отвергли 83% избирателей.
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