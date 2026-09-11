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Аргументы недели

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Die Welt: выступление Мерца в бундестаге обернулось катастрофой для ХДС

Die Welt: выступление Мерца в бундестаге обернулось катастрофой для ХДС

Выступление канцлера Германии в Бундестаге обернулось катастрофой для ХДС, сообщает Die Welt. Говоря о поражении в Саксонии-Анхальт, политик предпринял попытку «сгладить углы», заявив, что за оппозицию «не проголосовали 56%» немцев, при том, что партию самого Мерца отвергли 83% избирателей.

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