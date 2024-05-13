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Директора дорожной компании отправили под домашний арест за мошенничество на госконтракте

Директора дорожной компании отправили под домашний арест за мошенничество на госконтракте

Коммерческая организация, которая выступала субподрядчиком при выполнении госконтракта по установке автоматического пункта весового и габаритного контроля транспорта, вместо высокоточного оборудования чешского производства смонтировала кустарно изготовленный модуль с оборудованием российского и китайского производства более низкой стоимости.

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