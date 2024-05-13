Директора дорожной компании отправили под домашний арест за мошенничество на госконтракте

Коммерческая организация, которая выступала субподрядчиком при выполнении госконтракта по установке автоматического пункта весового и габаритного контроля транспорта, вместо высокоточного оборудования чешского производства смонтировала кустарно изготовленный модуль с оборудованием российского и китайского производства более низкой стоимости.