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Царьград

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"Серьезнейший аргумент": Инсайдер расшифровал смысл комментирование Путиным темы мобилизации

"Серьезнейший аргумент": Инсайдер расшифровал смысл комментирование Путиным темы мобилизации

Инсайдер расшифровал смысл комментирования Путиным темы мобилизации. Почему слово взял именно президент? Есть "серьёзнейший аргумент", объясняющий реакцию на самом высшем уровне.

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