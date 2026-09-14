"Серьезнейший аргумент": Инсайдер расшифровал смысл комментирование Путиным темы мобилизации

Инсайдер расшифровал смысл комментирования Путиным темы мобилизации. Почему слово взял именно президент? Есть "серьёзнейший аргумент", объясняющий реакцию на самом высшем уровне.
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