Собянин: Бизнес стал мощнейшим драйвером развития экономики Москвы

Предпринимательство сыграет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета и безопасности России Властям Москвы предстоит решить ряд задач по развитию бизнеса и ввести дополнительные меры поддержки инноваций.
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