Двое малышей и затяжная тишина за океаном: как в 81 год Евгений Петросян пытается исправить ошибки прошлого

16 сентября 2026 года народный артист Евгений Петросян встречает 81-летие. Его текущие будни мало похожи на традиционную жизнь эстрадного патриарха: вместо тихих вечеров в кругу сверстников юморист погружён в заботы о двух маленьких детях — шестилетнем Вагане и двухлетней Матильде, которых ему родила молодая супруга Татьяна Брухунова.
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