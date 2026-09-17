Двое малышей и затяжная тишина за океаном: как в 81 год Евгений Петросян пытается исправить ошибки прошлого

16 сентября 2026 года народный артист Евгений Петросян встречает 81-летие. Его текущие будни мало похожи на традиционную жизнь эстрадного патриарха: вместо тихих вечеров в кругу сверстников юморист погружён в заботы о двух маленьких детях — шестилетнем Вагане и двухлетней Матильде, которых ему родила молодая супруга Татьяна Брухунова.