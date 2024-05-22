Global look press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii Ряд членов конгресса США написали письмо министру обороны страны Ллойду Остину, в котором потребовали от него разрешить киевскому режиму наносить удары по территории России с помощью американского оружия.
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