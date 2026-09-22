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Царьград

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Red Bull объявила о возвращении Хаджара на трассу в Баку

Red Bull объявила о возвращении Хаджара на трассу в Баку

Исак Хаджар, пилот Red Bull, вернется на трассу Гран-при Азербайджана после травмы. Восстановившись, он пропустил Гран-при Нидерландов, Италии и Испании.

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