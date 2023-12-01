МИД КНР: Китайский народ будет помнить важный вклад Генри Киссинджера в китайско-американские отношения

Пекин, 30 ноября /Синьхуа/ -- Китайский народ будет помнить искренние чувства, вложенные доктором Генри Киссинджером в китайско-американские отношения, а также его важный вклад в развитие отношений между двумя странами, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.