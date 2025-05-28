В 2025 году на российском рынке игрушек появился новый фаворит — плюшевый монстр Лабубу (Labubu). Как показало исследование ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», Лабубу стремительно набирает популярность, обгоняя даже «гуся-обнимуся», при этом в мае средний чек на игрушку снизился в 1,5 раза по сравнению с апрелем.