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Плюшевые монстры Лабубу резко подешевели в России — исследование

Плюшевые монстры Лабубу резко подешевели в России — исследование

В 2025 году на российском рынке игрушек появился новый фаворит — плюшевый монстр Лабубу (Labubu). Как показало исследование ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», Лабубу стремительно набирает популярность, обгоняя даже «гуся-обнимуся», при этом в мае средний чек на игрушку снизился в 1,5 раза по сравнению с апрелем.

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