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FT: власти США присоединятся к многомиллионному иску Трампа против Би-би-си

FT: власти США присоединятся к многомиллионному иску Трампа против Би-би-си

www.globallookpress.com/Vuk Valcic/Keystone Press Agency Американское правительство рассматривает возможность присоединения к судебному иску президента США Дональда Трампа, поданному против британской вещательной корпорации Би-би-си.

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