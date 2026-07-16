FT: власти США присоединятся к многомиллионному иску Трампа против Би-би-си

www.globallookpress.com/Vuk Valcic/Keystone Press Agency Американское правительство рассматривает возможность присоединения к судебному иску президента США Дональда Трампа, поданному против британской вещательной корпорации Би-би-си.
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