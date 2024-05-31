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Минцифры Польши заподозрило Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации

Минцифры Польши заподозрило Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации

Министерство цифровых технологий Польши заявило, что Россия якобы может быть причастна к публикации на ленте Польского агентства печати (РАР) ложной информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину.

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