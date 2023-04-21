Быстров о матче «Спартак» – «Краснодар»: «Бомба! Опять будут спорные решения, нытье. Все будет!»

— В следующем туре три суперматча: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив» и «Спартак» — «Краснодар». Какой самый интересный? — «Зенит» — «Динамо».
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