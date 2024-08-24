Рогов на фоне ареста Дурова заявил, что Макрон захотел завладеть Telegram

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал арест создателя Telegram Павла Дурова, он не исключил, что французский лидер Эммануэль Макрон собрался завладеть мессенджером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии