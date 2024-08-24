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Рогов на фоне ареста Дурова заявил, что Макрон захотел завладеть Telegram

Рогов на фоне ареста Дурова заявил, что Макрон захотел завладеть Telegram

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал арест создателя Telegram Павла Дурова, он не исключил, что французский лидер Эммануэль Макрон собрался завладеть мессенджером.

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