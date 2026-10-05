Синоптик Ильин: в субботу в Москве температура снизится до +12…+17 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве со среды начнётся потепление, к пятнице температура может достигнуть +15…+20 °C, а в выходные снова станет прохладнее и пройдут дожди.
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