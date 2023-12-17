Идеальная красавица в СССР: какие параметры у неё были

В Советском Союзе было своё представление об идеальной девушке. Формировалось оно под воздействием политической и особенно экономической обстановки, поэтому на Западе жительницы СССР долгое время считались слишком толстыми и безвкусно одетыми.
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