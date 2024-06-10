В Республике Марий Эл полицейские, общественники и Уполномоченный по правам ребенка приняли участие в акции «Защита»

С целью предупреждения преступных посягательств в отношении детей и выявления лиц ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности, а также принятия мер по защите прав и законных интересов, несовершеннолетних в Республике Марий Эл проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Защита».