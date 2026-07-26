Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мичман Александр Чернов рассказал "Калужским новостям" о Дне ВМФ, традициях и службе

Мичман Александр Чернов рассказал "Калужским новостям" о Дне ВМФ, традициях и службе

В День Военно-морского флота, который в этом году отмечается особенно торжественно, так как российскому ВМФ исполняется 330 лет, по всей стране проходят праздничные мероприятия, встречи ветеранов и действующих военнослужащих.

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