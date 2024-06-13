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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МОК направит 10 млн долларов на поддержку борьбы с допингом в период с 2025-го по 2028 год

Об этом сообщил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс. «МОК выделил новый объем средств в размере 10 млн долларов для дальнейшей поддержки развития Международного агентства по тестированию на время проведения следующих Олимпиад.

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