Рассказываем о продуктах, которые можно хранить годы (а некоторые даже вечно).

﻿﻿Многие люди мечтают покупать продукты каждые несколько месяцев, но думают, что это невозможно – а вдруг продукты быстро испортятся? Но правда в том, что количество продуктов, которые можно хранить годами (и не в холодильнике), ошеломляет — и мы делимся этим списком.