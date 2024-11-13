Рассказываем о продуктах, которые можно хранить годы (а некоторые даже вечно).

Многие люди мечтают покупать продукты каждые несколько месяцев, но думают, что это невозможно – а вдруг продукты быстро испортятся? Но правда в том, что количество продуктов, которые можно хранить годами (и не в холодильнике), ошеломляет — и мы делимся этим списком.
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