Больше 100 заявок на льготную IT-ипотеку одобрили в Удмуртии

В Удмуртии одобрили 103 заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов В Удмуртии одобрили 103 заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов По выданным в регионе выдали IT-кредитам республика занимает 12 место среди всего субъектов России.