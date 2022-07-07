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Больше 100 заявок на льготную IT-ипотеку одобрили в Удмуртии

Больше 100 заявок на льготную IT-ипотеку одобрили в Удмуртии

В Удмуртии одобрили 103 заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов В Удмуртии одобрили 103 заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов По выданным в регионе выдали IT-кредитам республика занимает 12 место среди всего субъектов России.

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