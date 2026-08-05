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FiNE NEWS

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Годы платежей сгорели за две минуты: Покупательница подожжённой пенсионеркой квартиры дала комментарий

В Москве произошёл инцидент с поджогом квартиры, который вызвал пожар и пострадавших. 30-летняя преподавательница Нино, которая четыре года исправно платила ипотеку за двухкомнатную квартиру, не могла въехать в своё жильё из-за бывшей хозяйки — 68-летней пенсионерки, использовавшей так называемую «схему Долиной».

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