Годы платежей сгорели за две минуты: Покупательница подожжённой пенсионеркой квартиры дала комментарий

В Москве произошёл инцидент с поджогом квартиры, который вызвал пожар и пострадавших. 30-летняя преподавательница Нино, которая четыре года исправно платила ипотеку за двухкомнатную квартиру, не могла въехать в своё жильё из-за бывшей хозяйки — 68-летней пенсионерки, использовавшей так называемую «схему Долиной».