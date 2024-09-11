ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как на самом деле живут женщины в Афганистане в наше время

Как на самом деле живут женщины в Афганистане в наше время

  Честно говоря, любая информация о жизни афганских женщин выглядим удручающе. Но обязательно нужно сделать скидку на искажение информации пропагандой.

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Комментарии
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В
Воробей
А спешить особо некуда. Хотя, уже давно подсчитано, что количество людей уменьшится более чем в десять раз.
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3 час.
Дмитрий Бакланов
У них плотность населения превышает российскую на два порядка.
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3 час.
В
Воробей
При массовых разводах, типичных для эмансипированного социума, плотность быстро упадёт. Самое главное для этого, это позволить женщинам ходить полуодетыми и проводить смешанное обучение. Тогда у матерей сразу появятся страхи за дочерей.
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3 час.

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