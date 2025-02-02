Новый гигант на космическом побережье: SpaceX строит комплекс GigaBay рядом с историческим VAB NASA в Космическом центре Кеннеди

В ближайшем будущем космический горизонт Флориды может существенно измениться. Компания SpaceX планирует расширить своё присутствие в Космическом центре NASA имени Кеннеди, построив новое масштабное сооружение под названием GigaBay.
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