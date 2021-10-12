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В Россию «вернут» сотни тысяч гастарбайтеров-правонарушителей

В Россию «вернут» сотни тысяч гастарбайтеров-правонарушителей

300 тыс. мигрантов с нарушениями российского законодательств разрешили вернуть в РФ. Как рассказал глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов , решение было достигнуто после долгих и сложных переговоров.

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