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Почти 13 тысяч южноуральцев пострадали от нападения клещей

Почти 13 тысяч южноуральцев пострадали от нападения клещей

Опасные насекомые орудуют на всей территории Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 6 сентября зарегистрировано 12 тысяч 728 обращений жителей области в муниципальных образованиях, пострадавших от присасывания клеща.

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