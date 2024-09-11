Почти 13 тысяч южноуральцев пострадали от нападения клещей

Опасные насекомые орудуют на всей территории Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 6 сентября зарегистрировано 12 тысяч 728 обращений жителей области в муниципальных образованиях, пострадавших от присасывания клеща.
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