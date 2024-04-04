Сироте из Южного Медведкова подарили бытовую технику

Семья из Отрадного помогла парню из Южного Медведкова с бытовой техникой. — На средства, которые пожертвовала Светлана и её дочка, мы купили стиральную машину и микроволновку для Стаса из Южного Медведкова.
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