Враги трепещите: Какое есть ядерное оружие у России и как оно работает? Юлия СоколоваНа фоне усиливающихся конфликтов и обсуждений потенциального использования военной мощи, ядерное оружие России остаётся ключевым фактором её геополитического влияния.