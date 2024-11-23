Враги трепещите: Какое есть ядерное оружие у России и как оно работает? Юлия СоколоваНа фоне усиливающихся конфликтов и обсуждений потенциального использования военной мощи, ядерное оружие России остаётся ключевым фактором её геополитического влияния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии