Санду: «Помочь жителям левобережья, у которых почти месяц не было тепла, — это естественно»

Президент Майя Санду подтвердила в четверг вечером в интервью одному из молдавских телеканалов, что Тирасполь не дал ответа относительно условий, выдвинутых Европейским союзом и правительством Республики Молдова для продолжения финансовой помощи в преодолении энергетического кризиса после окончания 10-дневного периода, в течение которого будет исчерпано гуманитарное финансирование в размере 20 мил .