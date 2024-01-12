Старый Новый год может стать выходным днём

Депутат Госдумы Чаплин предложил сделать в январе ещё один выходной день.Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин (фракция "Единая Россия") предложили сделать Старый Новый год выходным.
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