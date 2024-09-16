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11-летняя девочка, пропавшая в лесу Курского района, найдена

<p style="text-align:justify"><strong>На данный момент её жизни ничего не угрожает.</strong></p> <p style="text-align:justify">&laquo;Девочка пыталась самостоятельно выйти из леса и подошла практически к тому месту, откуда с рассвета были продолжены поисковые мероприятия.

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