Путин – незалежникам: советской халявы за русский счёт больше не будет

СССР-РоссияПолитикаПутин – незалежникам: советской халявы за русский счёт больше не будет Неприятную для постсоветских незалежников точку зрения высказал Владимир Путин в ходе Прямой линии 30 июня.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Марченконезалежныкы не нужны , но нужен механизм лишения гражданства за экстремизм, терроризм, пропаганду вражды и национальной ненависти (прежде всего к русским), что бы бандеровщина не процветала на ТЕРРИТОРИИ РФ и каждый такой падонок вылетал из России как пробка из бутылкиАПАнатолий ПолтарА я за вариант, когда русофобы не лишаются гражданства и не выдворяются из РФ с тем, чтобы у них была возможность осесть где-нибудь в Балтии и продолжать гадить России, а просто поражаются в правах и отправляются ударно трудится на просторах нашей Родины. Делов-то у нас непочатый край.Комментировать
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