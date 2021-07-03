СССР-Россия

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Путин – незалежникам: советской халявы за русский счёт больше не будет

Путин – незалежникам: советской халявы за русский счёт больше не будет

Неприятную для постсоветских незалежников точку зрения высказал Владимир Путин в ходе Прямой линии 30 июня.

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Дмитрий Марченко
незалежныкы не нужны , но нужен механизм лишения гражданства за экстремизм, терроризм, пропаганду вражды и национальной ненависти (прежде всего к русским), что бы бандеровщина не процветала на ТЕРРИТОРИИ РФ и каждый такой падонок вылетал из России как пробка из бутылки
Анатолий Полтар
А я за вариант, когда русофобы не лишаются гражданства и не выдворяются из РФ с тем, чтобы у них была возможность осесть где-нибудь в Балтии и продолжать гадить России, а просто поражаются в правах и отправляются ударно трудится на просторах нашей Родины. Делов-то у нас непочатый край.

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