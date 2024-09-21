На стадионе «Петровский» проходит второй ежегодный футбольный турнир, посвященный павшим участниками СВО

Соревнования с участием 28 команд организовано фондом помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «ВОЗРОЖДЕНИЕ» совместно с правительством Санкт-Петербурга Церемония открытия соревнований прошла сегодня утром.
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