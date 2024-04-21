Хороша ложка к обеду. Иранские СМИ: в конце апреля в Иран прибудут Су-35. Почему наш истребитель существенно изменит ситуацию в регионе?

Фото Авиатика Во всей это ирано-израильской малопонятной возне, за которой мы с некоторым удивлением наблюдаем уже несколько недель, всерьез испугавшись возможного апокалипсиса, есть одна печальная для нашего нынешнего союзника деталь.
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