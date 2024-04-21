Хороша ложка к обеду. Иранские СМИ: в конце апреля в Иран прибудут Су-35. Почему наш истребитель существенно изменит ситуацию в регионе?

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
сша никогда не на кого не оглядываются  !постовляют оружие  по всему миру и строят  свои  военные базы  повсюду!
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Эти самолёты, только &quot;первые ласточки&quot; будет заказ мы для Ирана ещё 200 штук таких &quot;наклепаем&quot;, тем более после СВО, российское вооружение [очень хорошо зарекомендовавшее себя в реальных боевых действиях], будет продаваться по всему миру как &quot;жаренные пирожки&quot;, так что можно расширять производство с чистой совестью, все вложения окупится с лихвой!
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1 час.

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