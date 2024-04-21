Хороша ложка к обеду. Иранские СМИ: в конце апреля в Иран прибудут Су-35. Почему наш истребитель существенно изменит ситуацию в регионе?

сша никогда не на кого не оглядываются !постовляют оружие по всему миру и строят свои военные базы повсюду!

ИМ

Ильдус Мамлеев

Эти самолёты, только "первые ласточки" будет заказ мы для Ирана ещё 200 штук таких "наклепаем", тем более после СВО, российское вооружение [очень хорошо зарекомендовавшее себя в реальных боевых действиях], будет продаваться по всему миру как "жаренные пирожки", так что можно расширять производство с чистой совестью, все вложения окупится с лихвой!