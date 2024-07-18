"Безжалостно выдворять/лишать гражданства подлых тварей, которые хотят превратить нашу Россию в такую же архаичную помойку, из которой сами же и убежали" (ц)

Ой не верится, что правда торжествует! У нас больше правят деньги!

ЭТО НЕ СИСТЕМА. НАДО СИСТЕМУ СТРОИТЬ. А ТО ДАЕМ ПОТОМ ЗАБИРАЕМ

Юрий Кушнарев

прежде всего нужно исключить их въезд в Россию.Совсем.Затем выдворять тех кто незаконно.За 3-4 года ситуация изменится кардинально.Но это не про российскую власть,в ней слишком много ворья и предателей.