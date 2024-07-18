БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

"Безжалостно выдворять/лишать гражданства подлых тварей, которые хотят превратить нашу Россию в такую же архаичную помойку, из которой сами же и убежали" (ц)

"Безжалостно выдворять/лишать гражданства подлых тварей, которые хотят превратить нашу Россию в такую же архаичную помойку, из которой сами же и убежали" (ц)

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με В Барнауле мелкий мигрантёныш решил поиграть в «шариатский патруль» и вот, что из этого вышло.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Ой не верится, что правда торжествует! У нас больше правят деньги!
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15 час.
Юрий Бакай
ЭТО НЕ СИСТЕМА. НАДО СИСТЕМУ СТРОИТЬ. А ТО ДАЕМ ПОТОМ ЗАБИРАЕМ
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14 час.
Юрий Кушнарев
прежде всего нужно исключить их въезд в Россию.Совсем.Затем выдворять тех кто незаконно.За 3-4 года ситуация изменится кардинально.Но это не про российскую власть,в ней слишком много ворья и предателей.
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7 час.

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