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Зеленский «украинской смелостью» почти выгнал российский флот из Черного моря

Зеленский «украинской смелостью» почти выгнал российский флот из Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский Россия в своем ежевечернем видеообращении заявил, что сделал Черное море более безопасным, «фактически выгнав» российский флот, благодаря «украинской смелости»– сообщают украинские СМИ.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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2 д.
Николай Егоров
Какая может быть у ЖИДА - укра смелость ?
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2 д.

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