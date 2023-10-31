Зеленский «украинской смелостью» почти выгнал российский флот из Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский Россия в своем ежевечернем видеообращении заявил, что сделал Черное море более безопасным, «фактически выгнав» российский флот, благодаря «украинской смелости»– сообщают украинские СМИ.
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