Руководитель мебельной фабрики не стал комментировать пожар на предприятии в Барнауле

В результате возгорания здание комбината полностью выгорело и частично обрушилось Руководитель барнаульской мебельной компании "Три слона" Сергей Чуланов отказался комментировать крупный пожар на фабрике, который вспыхнул 29 сентября на улице Попова, 179е.
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